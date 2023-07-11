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10:12, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали правильный способ хранить продукты в холодильнике

Врач Михаил Коновалов объяснил, что нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Фото: Ello / Unsplash

Врач Михаил Коновалов рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. В эфире программы «Жить здорово!», выходящей на Первом канале, он отметил, что яйца нужно класть на среднюю полку, а не в дверцу. Выпуск доступен на платформе Rutube.

«Дверца — это самое теплое место в холодильнике, примерно 8-10 градусов тепла. Здесь нужно хранить готовые продукты: соусы, запечатанные соки. Яйца здесь оставлять нельзя, потому что для них нужна более низкая температура», — объяснил Коновалов безопасный способ хранения продуктов.

Доктор назвал среднюю полку холодильника подходящим для яиц местом, несмотря на то, что в дверце для них предусмотрено специальное место. «Средняя полка — самая холодная. Здесь нужно хранить приготовленные вами продукты: вареное мясо, супы». Там же Коновалов призвал россиян разместить молочные продукты.

Он добавил, что овощи и фрукты лучше класть в нижние отсеки, а на верхнюю полку следует положить еду в упаковке, например, колбасу.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега Андрей Продеус назвали самый полезный способ приготовления супа. Специалисты рассказали, что холодные супы сохраняют все витамины, в отличие от горячих.

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    Мария Большакова
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