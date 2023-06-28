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16:49, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали самый полезный способ приготовления супа

Врач Продеус рассказал, что наиболее полезным является приготовление супов в холодном виде

Фото: Hanna Balan / Unsplash

Терапевт Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвали наиболее полезный способ приготовления супа. Специалисты рассказали, что холодные супы сохраняют все витамины, в отличие от горячих. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи объяснили, что самыми полезными для здоровья являются холодные супы. По словам специалистов, в таких блюдах сохраняются все витамины, в то время как при термической обработке они разрушаются. «Витамины групп C и B при кипячении просто погибают», — отметил Продеус. При этом Коновалов добавил, что единственным витамином, который не разрушается при горячей температуре, является витамин А.

Малышева добавила, что холодные супы также содержат резистентные углеводы, которые при употреблении не дают быстро поправляться.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о пользе супа. Медик заявил, что присутствие в рационе первого блюда не помогает защититься от язвы.

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    Олег Давыдов
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