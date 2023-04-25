Доктор Мясников развеял популярный миф о пользе супа

Доктор Александр Мясников заявил, что отказ от супа не может спровоцировать язву желудка

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о пользе супа. Выпуск передачи, в котором медик заявил, что присутствие в рационе первого блюда не помогает защититься от язвы, доступен на платформе «Смотрим».

Беседуя со зрительницей из зала, доктор попросил ее ответить может ли отказ от супа может спровоцировать развитие язвы желудка. Отрицательный ответ, который дала девушка, Мясников назвал абсолютно правильным.

«Язва желудка — это инфекционная болезнь, зараженность хелиобактером пилори, поэтому ешь ты суп, не ешь ты суп — к делу не относится», — объяснил специалист.

Мясников добавил, что суп действительно можно считать полезным блюдом, так как он помогает пищеварительной системе подготовиться к приему более тяжелой пищи. Однако, как уточнил доктор, с этой же целью можно выпивать перед едой теплую воду — по словам медика, именно так принято делать в Японии.

Ранее Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения. Врач заявил, что рисовая диета достаточно эффективна, так как «правильный» рис — продукт низкокалорийный. Ведущий посоветовал использовать бурый или красный рис, чтобы избежать резких скачков сахара в крови, а также не злоупотреблять монодиетой, чтобы не навредить здоровью.