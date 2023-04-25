Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:54, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярный миф о пользе супа

Доктор Александр Мясников заявил, что отказ от супа не может спровоцировать язву желудка

Фото: Unsplash

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о пользе супа. Выпуск передачи, в котором медик заявил, что присутствие в рационе первого блюда не помогает защититься от язвы, доступен на платформе «Смотрим».

Беседуя со зрительницей из зала, доктор попросил ее ответить может ли отказ от супа может спровоцировать развитие язвы желудка. Отрицательный ответ, который дала девушка, Мясников назвал абсолютно правильным.

«Язва желудка — это инфекционная болезнь, зараженность хелиобактером пилори, поэтому ешь ты суп, не ешь ты суп — к делу не относится», — объяснил специалист.

Мясников добавил, что суп действительно можно считать полезным блюдом, так как он помогает пищеварительной системе подготовиться к приему более тяжелой пищи. Однако, как уточнил доктор, с этой же целью можно выпивать перед едой теплую воду — по словам медика, именно так принято делать в Японии.

Ранее Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения. Врач заявил, что рисовая диета достаточно эффективна, так как «правильный» рис — продукт низкокалорийный. Ведущий посоветовал использовать бурый или красный рис, чтобы избежать резких скачков сахара в крови, а также не злоупотреблять монодиетой, чтобы не навредить здоровью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
Названы самые популярные бренды восстановленных смартфонов
Евросоюз запустил механизм совместных закупок газа
ВОЗ предупредила о риске биологической катастрофе в Судане
45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
Новым директором Русского музея стала экс-замминистра культуры Алла Манилова
Десятки строений загорелись в российских поселках
Доктор Мясников развеял популярный миф о пользе супа
На Украине представили план усиления санкций против России
Глава S7 Group заявил о непростой ситуации с запчастями для самолетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.