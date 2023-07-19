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09:27, 19 июля 2023Россия

Бетономешалка перевернулась на МКАД во время ливня и попала на видео

Столичный Дептранс: бетономешалка перевернулась на 29-м километре МКАД во время ливня

Бетономешалка перевернулась на 29-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) во время ливня и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На появившемся в сети видеоролике видно, как машина на скорости заваливается на бок и затрудняет движение для других автомобилистов.

К месту ДТП направили сотрудников Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств происшествия. Сведений о пострадавших не поступало. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Утром в среду, 19 июля в столице идет сильный дождь. В пресс-службе Дептранса Москвы отметили, что вечером ожидаются пробки до 7 баллов.

Ранее сообщалось, что на трассе в Башкирии перевернулась фура, перевозившая химикаты. Розлива топлива не произошло. Сотрудники МЧС и ГИБДД провели на месте все необходимые мероприятия.

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    Анна Щербакова
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