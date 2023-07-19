Заявление разведки Украины о подрыве склада в Крыму оказалось фейком

Заявление главы ГУР Украины Буданова о подрыве склада в Крыму оказалось фейком

Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

Начало событий в новости Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

Фейком оказалась информация о том, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов взял ответственность за подрыв складов с боеприпасами в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал РБК-Украина.

Ранее ряд украинских СМИ опубликовали информацию с его заявлением по поводу взрыва. Как выяснилось, они сослались на фейковый канал, который публикует посты от имени Буданова.

В опубликованном заявлении говорилось, что он берет на себя ответственность за подрыв складов и благодарит местных жителей за предоставленную информацию.

Сообщения о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма появились рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов. Со слов местных жителей, первые взрывы были слышны в радиусе пяти километров от места происшествия.