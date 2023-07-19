Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

Глава ГУР Украины Буданов назвал подрыв склада боеприпасов в Крыму спецоперацией Киева

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов назвал подрыв склада боеприпасов в Крыму спецоперацией ГУР и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Страна.ua.

Он поблагодарил местных жителей за предоставление информации о местоположении складов. Также он поблагодарил тех, кто предоставил видео взрывов на складе.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов. По словам местных жителей в радиусе пяти километров от места происшествия, они слышали взрывы в течение двух часов. Также были опубликованы кадры возгорания, на которых видно пламя и летящие в разные стороны искры.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов уточнил маршрут движения по трассе «Таврида», которая перекрыта из-за разлета боеприпасов. По его словам, во время движения со стороны Симферополя в районе села Льговское необходимо свернуть с «Тавриды» на старую дорогу. Вернуться на трассу можно через поселок Первомайское или Феодосию.