Аксенов уточнил схему объезда «Тавриды» в районе пожара на полигоне в Крыму

Аксенов опубликовал обновленную схему объезда «Тавриды» в районе пожара на полигоне

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил путь объезда участка трассы «Таврида», который был перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Обновленная схема опубликована в его Telegram-канале.

По его словам, во время движения со стороны Симферополя в районе села Льговское необходимо свернуть с «Тавриды» на старую дорогу. Вернуться на трассу можно через поселок Первомайское или Феодосию. Такой же маршрут предлагается и для движения в обратном направлении. Также водители могут использовать дорогу Феодосия — Белогорск.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков, уточнил, что трасса «Таврида» перекрыта в обоих направлениях на участке с 118-го по 130-й километр.

Ранее Аксенов сообщил, что власти вывезут более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. Его советник Крючков добавил, что жителей эвакуируют примерно на сутки. Региональные власти подготовили пункты временного размещения.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов. По словам местных жителей в радиусе пяти километров от места происшествия, они слышали взрывы в течение двух часов. Также были опубликованы кадры возгорания, на которых видно пламя и летящие в разные стороны искры.