Россиян предупредили об опасности ковров

Эксперт Елена Гершензон предупредила, что в коврах могут жить вызывающие аллергию паразиты

В коврах могут жить паразиты, вызывающие аллергию, предупредила основатель клининговой компании SSClean Елена Гершензон. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предупредила россиян об опасностях этого популярного элемента интерьера.

Гершензон рассказала, что волокна ковра задерживают и накапливают пыль, грязь и патогенные микробы наподобие фильтров. В них скапливаются шерсть домашних животных, пыльца и продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Это не единственные, но самые распространенные аллергены, провоцирующие в числе прочего развитие астмы.

В ковре содержится больше бактерий, чем на ободке унитаза

При неправильном уходе или повышенной влажности в коврах может появиться другой мощный аллерген — плесень, отметила собеседница «Ленты.ру». Чаще всего она начинает расти на ковриках в ванной или в подвальных помещениях.

Еще одно неприятное «соседство» — это ковровый кожеед, насекомое размером от двух до пяти миллиметров. Его личинки питаются в основном натуральными материалами: мехом, кожей, шелком. Эти насекомые и их личинки ведут ночной образ жизни и чаще всего прячутся на нижней стороне ковра или по его краям. К тому же кожеед может быть переносчиком гельминтов Елена Гершензон эксперт в сфере клининга

Гершензон рассказала, что личинки коврового кожееда очень прожорливы и могут портить ковры, мебель и одежду.

По словам эксперта, снизить количество аллергенов и избавиться от вредителей в коврах или предупредить их появление можно с помощью тщательной регулярной уборки. Ковры, особенно в спальнях, следует пылесосить не реже двух раз в неделю, также можно использовать очистку паром, говорит Гершензон.

«Старайтесь сразу очищать пятна и максимально удалять пролитые жидкости, так как они могут стать благоприятной средой для микроорганизмов», — советует эксперт.

Для удаления въевшейся и стойкой грязи Гершензон советует проводить профессиональную чистку ковров каждые 12 месяцев, а при необходимости чаще.

«Не ходите по ковру в обуви, в которой вы были на улице, а также тщательно мойте лапы животным после прогулки. После чистки ковер следует тщательно высушивать, чтобы на нем не появлялась плесень», — подвела итог эксперт.

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