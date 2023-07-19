Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:07, 19 июля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности ковров

Эксперт Елена Гершензон предупредила, что в коврах могут жить вызывающие аллергию паразиты

Фото: Sina Saadatmand / Unsplash

В коврах могут жить паразиты, вызывающие аллергию, предупредила основатель клининговой компании SSClean Елена Гершензон. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предупредила россиян об опасностях этого популярного элемента интерьера.

Гершензон рассказала, что волокна ковра задерживают и накапливают пыль, грязь и патогенные микробы наподобие фильтров. В них скапливаются шерсть домашних животных, пыльца и продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Это не единственные, но самые распространенные аллергены, провоцирующие в числе прочего развитие астмы.

В ковре содержится больше бактерий, чем на ободке унитаза

При неправильном уходе или повышенной влажности в коврах может появиться другой мощный аллерген — плесень, отметила собеседница «Ленты.ру». Чаще всего она начинает расти на ковриках в ванной или в подвальных помещениях.

Еще одно неприятное «соседство» — это ковровый кожеед, насекомое размером от двух до пяти миллиметров. Его личинки питаются в основном натуральными материалами: мехом, кожей, шелком. Эти насекомые и их личинки ведут ночной образ жизни и чаще всего прячутся на нижней стороне ковра или по его краям. К тому же кожеед может быть переносчиком гельминтов

Елена Гершензонэксперт в сфере клининга

Гершензон рассказала, что личинки коврового кожееда очень прожорливы и могут портить ковры, мебель и одежду.

По словам эксперта, снизить количество аллергенов и избавиться от вредителей в коврах или предупредить их появление можно с помощью тщательной регулярной уборки. Ковры, особенно в спальнях, следует пылесосить не реже двух раз в неделю, также можно использовать очистку паром, говорит Гершензон.

Материалы по теме:
Выбор тысячелетия. Как выглядит образцовый дом для миллениала
Выбор тысячелетия.Как выглядит образцовый дом для миллениала
Промо
5 сентября 2022
Стильно и экономично. Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
Стильно и экономично.Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
29 мая 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

«Старайтесь сразу очищать пятна и максимально удалять пролитые жидкости, так как они могут стать благоприятной средой для микроорганизмов», — советует эксперт.

Для удаления въевшейся и стойкой грязи Гершензон советует проводить профессиональную чистку ковров каждые 12 месяцев, а при необходимости чаще.

«Не ходите по ковру в обуви, в которой вы были на улице, а также тщательно мойте лапы животным после прогулки. После чистки ковер следует тщательно высушивать, чтобы на нем не появлялась плесень», — подвела итог эксперт.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова назвала способы сделать интерьер более уютным. Первым делом она посоветовала отказаться от лишней мебели.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Командир ЧВК «Вагнер» анонсировал начало «самой большой работы в мире»

    Анфиса Чехова опубликовала фото из бани

    Вернувшийся из армии хоккеист Федотов сравнил дисциплину на флоте и в ЦСКА

    Назван самый популярный в мире модный бренд

    Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

    Россиян предупредили об опасности ковров

    Три человека пострадали при взрыве в российском кафе

    В подорожании газа увидели риски для промышленности Европы

    В Китае научились восстанавливать разбитые экраны смартфонов

    Побывавшая в США блогерша призналась в нежелании общаться с американцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости