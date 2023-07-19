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20:33, 19 июля 2023Из жизни

Мужчина перепутал закуску к пиву с кошачьим кормом и съел его с друзьями

Во Вьетнаме мужчина перепутал кошачий корм с закусками к пиву и накормил им друзей

Фото: Felice Wolke / Unsplash

Житель Вьетнама перепутал корм для котов с закусками и по ошибке накормил им товарищей. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина пригласил друзей к себе домой и угостил их пивом. Затем гостеприимный вьетнамец начал искать закуски, которые можно подать к напитку. Внезапно он наткнулся на кошачий корм с ароматом креветок и рыбы и решил, что это обычная закуска. Мужчина выложил содержимое упаковки на тарелку, добавил соус и сок лайма и подал еду к столу.

Через некоторое время домой вернулась дочь вьетнамца. Она взглянула на тарелку и поняла, что ее отец вместе с товарищами съел корм ее питомца.

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Многие пользователи сети, узнавшие о произошедшем, посмеялись над невнимательностью мужчины. Однако нашлись и те, кто попадал в подобные ситуации. «С моим мужем произошел такой же случай. Он пошел в супермаркет купить закуски, а вернулся с кошачьим кормом», — рассказала одна женщина.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok по имени Эбони рассказала, как казус в раздевалке заставил ее отказаться от посещения спортзала. Девушка случайно включила фонарик и заставила голую женщину в раздевалке подумать, что ее снимают.

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    Алиса Удовик
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