Мужчина перепутал закуску к пиву с кошачьим кормом и съел его с друзьями

Во Вьетнаме мужчина перепутал кошачий корм с закусками к пиву и накормил им друзей

Житель Вьетнама перепутал корм для котов с закусками и по ошибке накормил им товарищей. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина пригласил друзей к себе домой и угостил их пивом. Затем гостеприимный вьетнамец начал искать закуски, которые можно подать к напитку. Внезапно он наткнулся на кошачий корм с ароматом креветок и рыбы и решил, что это обычная закуска. Мужчина выложил содержимое упаковки на тарелку, добавил соус и сок лайма и подал еду к столу.

Через некоторое время домой вернулась дочь вьетнамца. Она взглянула на тарелку и поняла, что ее отец вместе с товарищами съел корм ее питомца.

Многие пользователи сети, узнавшие о произошедшем, посмеялись над невнимательностью мужчины. Однако нашлись и те, кто попадал в подобные ситуации. «С моим мужем произошел такой же случай. Он пошел в супермаркет купить закуски, а вернулся с кошачьим кормом», — рассказала одна женщина.

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