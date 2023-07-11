Казус с голой женщиной заставил тиктокершу отказаться от посещения спортзала

Девушка включила фонарик в раздевалке и заставила голую женщину подумать, что ее снимают

Пользовательница TikTok по имени Эбони рассказала, как казус в раздевалке заставил ее отказаться от посещения спортзала. Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, во время занятий спортом она зашла в раздевалку, чтобы положить в свой шкафчик несколько вещей. В этот момент она заметила в помещении полностью обнаженную женщину. «Меня это не смущает. В спортзале есть раздевалки с дверями, но если она хочет быть голой здесь, я уважаю ее за уверенность», — заявила Эбони и добавила, что поблизости не было ни одной скамейки, поэтому, чтобы освободить руки, она сунула телефон подмышку.

Получилось, что камера смартфона тиктокерши оказалась направлена на голую женщину. «Потом я оборачиваюсь, а она смотрит на меня так, будто я психопатка. И я подумала: "Почему она так на меня смотрит? Это же она голая, а не я"», — рассказывает девушка. Когда Эбони сложила свои вещи, она вышла из раздевалки, взяла телефон в руки и увидела, что случайно включила фонарик. В этот момент девушка поняла, что женщина, по всей видимости, решила, что ее снимали на видео.

Эбони призналась, что не сможет посещать свой спортзал после инцидента. «На двери раздевалки будет висеть мой плакат с надписью, что я ненормальная», — утверждает она.

Многие пользователи соцсети признались, что им тоже было бы очень стыдно, окажись они на месте девушки. «Это воспоминание не даст вам заснуть ночью в какой-нибудь случайный вторник через 10 лет», — шутит один человек в комментариях.

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