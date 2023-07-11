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02:03, 11 июля 2023Из жизни

Казус с голой женщиной заставил тиктокершу отказаться от посещения спортзала

Девушка включила фонарик в раздевалке и заставила голую женщину подумать, что ее снимают

Кадр: @ebonyday10 / TikTok

Пользовательница TikTok по имени Эбони рассказала, как казус в раздевалке заставил ее отказаться от посещения спортзала. Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, во время занятий спортом она зашла в раздевалку, чтобы положить в свой шкафчик несколько вещей. В этот момент она заметила в помещении полностью обнаженную женщину. «Меня это не смущает. В спортзале есть раздевалки с дверями, но если она хочет быть голой здесь, я уважаю ее за уверенность», — заявила Эбони и добавила, что поблизости не было ни одной скамейки, поэтому, чтобы освободить руки, она сунула телефон подмышку.

Получилось, что камера смартфона тиктокерши оказалась направлена на голую женщину. «Потом я оборачиваюсь, а она смотрит на меня так, будто я психопатка. И я подумала: "Почему она так на меня смотрит? Это же она голая, а не я"», — рассказывает девушка. Когда Эбони сложила свои вещи, она вышла из раздевалки, взяла телефон в руки и увидела, что случайно включила фонарик. В этот момент девушка поняла, что женщина, по всей видимости, решила, что ее снимали на видео.

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Эбони призналась, что не сможет посещать свой спортзал после инцидента. «На двери раздевалки будет висеть мой плакат с надписью, что я ненормальная», — утверждает она.

Многие пользователи соцсети признались, что им тоже было бы очень стыдно, окажись они на месте девушки. «Это воспоминание не даст вам заснуть ночью в какой-нибудь случайный вторник через 10 лет», — шутит один человек в комментариях.

Ранее участница форума Reddit рассказала, что случайно проболталась жениху золовки о ее порнокарьере и сорвала их свадьбу. Между женихом и невестой случился грандиозный скандал на глазах у гостей.

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