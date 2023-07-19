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08:57, 19 июля 2023Мир

В США пожаловались на игнорирование со стороны китайских военных

Bloomberg: китайские военные проигнорировали приглашение на мероприятие ВМС США

Фото: Caroline Chia / Reuters

Китайские военные проигнорировали приглашение на мероприятие с участием американского адмирала Джона Акилино, отвечающего за Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил (ВМС) США, тем самым отвергнув очередную попытку восстановить связи между военными представителями двух стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Сам адмирал также уточнил, что «все его попытки связаться с китайскими коллегами были проигнорированы или отклонены». «Мы пригласили, но не услышали», — пожаловался Акилино.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Китай по-прежнему не соглашается на восстановление ранее прерванных каналов связи между военным руководством США и КНР.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

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    Виктория Кондратьева
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