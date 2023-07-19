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09:13, 20 июля 2023Ценности

Парикмахер назвала портящую волосы модную прическу

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала прическу с заколкой-крабом портящей волосы

Фото: Redumbrella Europe / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер из Англии Рэйчел Валентайн назвала портящую волосы модную прическу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка рассказала, что к ней обратились несколько клиенток с поврежденными в затылочной зоне прядями. Впоследствии эксперт выяснила, что каждый день девушки укладывали волосы с помощью заколки-краба, которая считается более безопасной, чем резинки.

Валентайн отметила, что подобное регулярное воздействие на пряди в одном и том же месте приводит к их ломкости. Чтобы решить данную проблему, она посоветовала периодически носить волосы распущенными.

Ранее в июле парикмахер Марина Лапина назвала россиянкам популярные прически, которые приводят к облысению. Специалистка призвала избегать небрежных пучков и конских хвостов.

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    Алина Гостева
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