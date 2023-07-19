Режиссер «Жанны Дюбарри» назвала причины выбора Джонни Деппа на главную роль

Режиссер «Жанны Дюбарри» заявила, что выбрала Деппа на главную роль из-за его харизмы

Режиссер французской мелодрамы «Жанна Дюбарри» Майвенн рассказала в интервью «Афише Daily», почему выбрала на главную роль Людовика XV американского актера Джонни Деппа.

Кинематографистка призналась, что рассматривала нескольких французских актеров на роль главы Франции, однако по ряду причин не стала с ними работать.

«И только после этого я подумала о том, что не нужно бояться, что необязательно искать актера именно во Франции, потому что для этой роли (короля Людовика XV — прим. «Ленты.ру») в первую очередь важна харизма и общая сила человека. И в этот момент я как раз и обратилась к Джонни Деппу», — поделилась Майвенн, исполнившая в проекте роль самой Жанны Дюбарри.

Режиссер подчеркнула, что артист обладал внешностью, голосом, статью и походкой, которые не были связаны с его статусом, а также назвала звезду «Пиратов Карибского моря» человеком, который не боится. «Многие большие звезды привыкли к тому, что все внимают каждому их слову. А Джонни Депп не боится развенчивать это свое амплуа. Это очень важный момент», — добавила кинодеятель.

Ранее Джонни Депп обратился к российским зрителям в преддверии премьеры фильма с его участием «Жанна Дюбарри».

В мае стало известно, что картина сорвала семиминутные овации на открытии Каннского фестиваля. Отмечалось, что артист до слез растрогался во время аплодисментов после просмотра фильма в рамках фестиваля.