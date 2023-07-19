Названо лучшее время завтрака для снижения риска диабета

International Journal of Epidemiology: завтрак до восьми утра сокращает риск диабета

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) назвали лучшее время завтрака для снижения риска диабета второго типа. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Epidemiology, первый прием пищи до восьми утра сокращает вероятность этого заболевания на 59 процентов.

В ходе работы авторы проанализировали данные 103 312 взрослых, где большая часть (79 процентов) были женщинами. Испытуемых попросили заполнить опросы о питании, в которых нужно было ответить на вопросы, что они ели и пили в течение 24-часового периода за три дня, а также время приема пищи. Затем специалисты составили усредненные данные о питании за первые два года наблюдения, а также оценили состояние здоровья участников спустя примерно семь лет.

За время исследования было зафиксировано 963 новых случая диабета второго типа. Риск развития заболевания был значительно выше в группе людей, которые регулярно завтракали после девяти утра, по сравнению с теми, кто завтракал до восьми утра. Полученные результаты согласуются с предыдущими работами, которые показали, что пропуск завтрака приводит к повышенной вероятности диабета. Такие показатели объясняются тем, что отсутствие завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов, а также на уровень инсулина.

Кроме того, поздний ужин (после десяти часов вечера), напротив, увеличивал риск диабета, а частое употребление пищи (примерно пять раз в день) было связано с более низкой частотой заболеваний. При этом длительное голодание оказалось полезным только в том случае, если оно сопровождается ранним завтраком и ранним ужином.