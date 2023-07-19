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12:16, 19 июля 2023Путешествия

Раскрыта информация о найденном в Домодедово беспилотнике

Найденный в Домодедово беспилотник оказался гражданским коптером

Фото: James Gibson / Unsplash

Раскрыта информация об упавшем в районе Подмосковья беспилотнике. В пресс-службе городского округа Домодедово сообщили РИА Новости, что найденный БПЛА оказался гражданским коптером.

Уточняется, что никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Беспилотник передали на экспертизу в ФСБ.

В пресс-службе раскрыли, что 19 июля в Единую дежурную службу 112 городского округа Домодедово обратился местный житель, который обнаружил дрон на территории СНТ «Радуга». После этого на место выехала полиция.

Ранее в Московской области упали два оборудованных камерами беспилотника. Один из дронов был найден в районе промзоны в Люберцах, другой — близ Домодедово.

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    Марина Черняк
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