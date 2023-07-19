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10:38, 19 июля 2023Мир

МИД назвал фейком сообщение о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

Захарова назвала фейком сообщение NBC о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

Фото: Natalia Kolesnikova / Pool / Reuters

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщение NBC о переговорах по Украине главы ведомства Сергея Лаврова с экс-чиновниками США, передает РИА Новости.

«Это фейк, это делалось специально, это будет делаться и дальше... для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту в их рядах, подорвать их доверие к нашей стране», — сказала она.

По ее словам, встречи Лаврова с политологами носят лишь характер обмена мнениями.

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    Виктория Кондратьева
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