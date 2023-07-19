МИД назвал фейком сообщение о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США
Захарова назвала фейком сообщение NBC о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщение NBC о переговорах по Украине главы ведомства Сергея Лаврова с экс-чиновниками США, передает РИА Новости.
«Это фейк, это делалось специально, это будет делаться и дальше... для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту в их рядах, подорвать их доверие к нашей стране», — сказала она.
По ее словам, встречи Лаврова с политологами носят лишь характер обмена мнениями.