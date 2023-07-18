Евросоюз отказался вести переговоры с Москвой по зерновой сделке

В ЕС заявили, что полагаются в продлении зерновой сделки не на Россию, а на ООН и Турцию

В Европейском союз (ЕС) полагаются на ООН и Турцию, а не на Российскую Федерацию в продлении зерновой сделки. Евросоюз также не будет вести переговоры с Москвой по этому вопросу, добавил дипломатический источник в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости.

«Россия создает опасную ситуацию, но это не наша забота, мы не будем переубеждать Россию», — подчеркнул собеседник агентства. Европейское сообщество в этом полагается «на усилия, которые прилагают к этому ООН и Турция», добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков негативно оценил отношение Евросоюза к зерновой сделке. «В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств», — сказал пресс-секретарь российского президента.