Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 18 июля 2023Мир

Евросоюз отказался вести переговоры с Москвой по зерновой сделке

В ЕС заявили, что полагаются в продлении зерновой сделки не на Россию, а на ООН и Турцию

Фото: Ding Lei / XinHua / Globallookpress.com

В Европейском союз (ЕС) полагаются на ООН и Турцию, а не на Российскую Федерацию в продлении зерновой сделки. Евросоюз также не будет вести переговоры с Москвой по этому вопросу, добавил дипломатический источник в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости.

«Россия создает опасную ситуацию, но это не наша забота, мы не будем переубеждать Россию», — подчеркнул собеседник агентства. Европейское сообщество в этом полагается «на усилия, которые прилагают к этому ООН и Турция», добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков негативно оценил отношение Евросоюза к зерновой сделке. «В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    Пилот частных джетов рассказал о последствиях 30-минутной встречи с Пригожиным

    Уехавшая из России Земфира раскрыла подробности жизни в эмиграции

    Съемки нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом запланировали на сентябрь

    Садоводам посоветовали безопасный для птиц способ отпугнуть голубей

    Мужчина объяснил кражу из храма одобрительным жестом Будды

    Российский полицейский случайно ранил коллегу из автомата Калашникова

    Министр обороны Китая встретился с Киссинджером

    Первая женщина-главный тренер в английском футболе проработала две недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости