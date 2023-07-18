Песков заявил, что позиция Европы по зерновой сделке бессовестна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом оценил позицию Европы по зерновой сделке, передает РИА Новости.

«В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств», — сказал он о странах, которые не выполнили условия соглашения.

Он также заявил, что это не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Москва высоко ценит его усилия в попытке убедить европейские страны выполнить обязательства в рамках продуктовой инициативы.

Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке 17 июля. Он объяснил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.