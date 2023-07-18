Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 18 июля 2023Мир

Песков одним словом оценил позицию Европы по зерновой сделке

Песков заявил, что позиция Европы по зерновой сделке бессовестна

Фото: Umit Bektas / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом оценил позицию Европы по зерновой сделке, передает РИА Новости.

«В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств», — сказал он о странах, которые не выполнили условия соглашения.

Он также заявил, что это не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Москва высоко ценит его усилия в попытке убедить европейские страны выполнить обязательства в рамках продуктовой инициативы.

Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке 17 июля. Он объяснил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    В Мелитополе произошел взрыв

    Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

    Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

    В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

    Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

    Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

    72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

    Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости