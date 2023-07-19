Фестиваль «Мое сердце в горах» пройдет в Северной Осетии

В Северной Осетии в августе пройдет фестиваль «Мое сердце в горах»

В Международном фестивале «Мое сердце в горах», который пройдет в Северной Осетии в августе, примут участие хоровые коллективы регионов Северного Кавказа и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает ТАСС.

«С 4 по 13 августа 2023 года в Северной Осетии пройдет Международный фестиваль хоровых коллективов "Мое сердце в горах", в котором примут участие хоры героической и народной песни республик Северного Кавказа и Закавказья, ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля также пройдет круглый стол с руководителями коллективов «Песнь о героях», посвященный народным хоровым традициям Российской Федерации, мастер-класс-практикум исполнителей осетинского эпоса, концерт «Рука дружбы» для переселенцев из присоединенных территорий, находящихся в Северной Осетии.

Участники фестиваля также выступят на концерте в высокогорном селении Задалеск в день осетинского народного праздника «Задалески Нана».