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20:00, 19 июля 2023Моя страна

Фестиваль «Мое сердце в горах» пройдет в Северной Осетии

В Северной Осетии в августе пройдет фестиваль «Мое сердце в горах»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Международном фестивале «Мое сердце в горах», который пройдет в Северной Осетии в августе, примут участие хоровые коллективы регионов Северного Кавказа и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает ТАСС.

«С 4 по 13 августа 2023 года в Северной Осетии пройдет Международный фестиваль хоровых коллективов "Мое сердце в горах", в котором примут участие хоры героической и народной песни республик Северного Кавказа и Закавказья, ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля также пройдет круглый стол с руководителями коллективов «Песнь о героях», посвященный народным хоровым традициям Российской Федерации, мастер-класс-практикум исполнителей осетинского эпоса, концерт «Рука дружбы» для переселенцев из присоединенных территорий, находящихся в Северной Осетии.

Участники фестиваля также выступят на концерте в высокогорном селении Задалеск в день осетинского народного праздника «Задалески Нана».

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    Варвара Кошечкина
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