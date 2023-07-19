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06:58, 19 июля 2023Мир

В Германии раскрыли цель атаки Украины на Крымский мост

Der Spiegel: Киев атаковал Крымский мост с целью скрыть провалы в контрнаступлении

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Киев устроил теракт на Крымском мосту, чтобы отвлечь внимание от провалов украинских войск в контрнаступлении. Такую точку зрения высказали обозреватели немецкой газеты Der Spiegel Оливер Имхоф и Александр Сарович.

По их мнению, власти Украины решились на этот шаг, поскольку им не удается захватить позиции противника лобовыми атаками. «Атака [на Крымский мост] укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель», — пишут Имхоф и Сарович.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке ответных мер после атаки надводных дронов украинской армии на Крымский мост. Он также выразил уверенность, что ответственность за теракт лежит на Киеве.

Атака на Крымский мост произошла в понедельник, 17 июля. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил произошедшее терактом, заявив, что сооружение атаковали два надводных беспилотника.

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    Марина Совина
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