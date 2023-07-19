Психолог назвала причину увлечения опасными процедурами для красоты

Психолог Сьюзан Альберс: увлечение опасными диетами связано с синдромом хорошей девочки

Увлечение женщин опасными процедурами для красоты, разрушительными диетами и веществами нередко связано с синдромом хорошей девочки, считает психолог Сьюзан Альберс. В интервью сайту HealthEssentials она рассказала, как распознать этот синдром и избавиться от него.

Альберс подчеркнула, что синдром хорошей девочки — это не болезнь, а личные качества человека, которые наносят физический и психологический вред, если их довести до крайности. К таким качествам она отнесла перфекционизм, желание всегда угождать другим, жертвуя своими интересами. Еще одним проявлением синдрома Альберс назвала одержимость идеальной внешностью.

Девочки и женщины часто считают, что им нужно выглядеть определенным образом, чтобы нравиться другим людям. Вот почему расстройства пищевого поведения и синдром хорошей девочки часто идут рука об руку Сьюзан Альберс психолог

Психолог добавила, что ожидание всеобщего одобрения может стать причиной совершения опасных и саморазрушительных поступков во имя красоты. По ее словам, женщины из-за синдрома хорошей девочки могут решиться на пластическую операцию, чтобы походить на кого-то другого, влезть в долги и кредиты ради стильного гардероба или злоупотреблять лекарствами, пытаясь изменить внешность.

Альберс считает, что синдром хорошей девочки появляется в детстве, и во взрослом возрасте продолжает «защищать» от возможных психологических травм. По ее словам, чтобы избавиться от синдрома, следует для начала научиться осознавать, формулировать и высказывать свои чувства. Далее она посоветовала выстроить границы и отстаивать их. Кроме того, Альберс рекомендовала не оценивать свои и чужие поступки как хорошие или плохие.

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