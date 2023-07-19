Спикера ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму

РИА Новости: спикер ВСУ Игнат фактически признался в ударе Украины по полигону в Крыму

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат фактически подтвердил, что удар по полигону в Крыму нанесла Украина. Его заявиление передает РИА Новости.

Игнат, отвечая на вопрос, каким оружием можно было ударить по полигону, сообщил, что у Киева в наличии есть американские и британские ракеты дальнего радиуса действия — HARM и Storm Shadow.

Ранее в Крыму назвали перестраховкой эвакуацию жителей четырех населенных пунктов после взрывов на военном полигоне в Кировском районе и отметили, что граждане смогут вернуться в свои дома через несколько дней.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.