Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 19 июля 2023Россия

В Крыму назвали эвакуацию после взрывов на полигоне перестраховкой

Константинов назвал перестраховкой эвакуацию после взрывов на военном полигоне в Крыму

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал перестраховкой эвакуацию жителей четырех населенных пунктов после взрывов на военном полигоне в Кировском районе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

Константинов отметил, что граждане смогут вернуться в свои дома, когда закончат взрываться боеприпасы и будут ликвидированы последствия пожара на объекте.

«По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация», — заявил он.

Данных о повреждении гражданских объектов не поступало. В результате произошедшего на полигоне никто не пострадал, подчеркнул крымский парламентарий.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что власти вывезут более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. Его советник Олег Крючков указал, что жителей эвакуируют примерно на сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ в Одессе

    В Москве после ливней открыли парки и зоопарк

    Блогерша осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике

    Министр спорта осудил заявление Исинбаевой о номинальных воинских званиях

    Уехавшая рожать в Лос-Анджелес блогерша назвала минусы США

    Глава МИД Германии предложила альтернативу зерновой сделке

    Массовое повреждение машин из-за непогоды в Москве попало на видео

    В России ответили на обвинения Украины в ударе по инфраструктуре зерновой сделки

    Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

    Матыцин высказался о требованиях подписать декларации о нейтралитете для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости