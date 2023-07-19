В Крыму назвали эвакуацию после взрывов на полигоне перестраховкой

Константинов назвал перестраховкой эвакуацию после взрывов на военном полигоне в Крыму

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал перестраховкой эвакуацию жителей четырех населенных пунктов после взрывов на военном полигоне в Кировском районе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

Константинов отметил, что граждане смогут вернуться в свои дома, когда закончат взрываться боеприпасы и будут ликвидированы последствия пожара на объекте.

«По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация», — заявил он.

Данных о повреждении гражданских объектов не поступало. В результате произошедшего на полигоне никто не пострадал, подчеркнул крымский парламентарий.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что власти вывезут более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. Его советник Олег Крючков указал, что жителей эвакуируют примерно на сутки.