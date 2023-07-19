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17:37, 19 июля 2023Экономика

Госдума приняла закон об исламском банкинге

Госдума в третьем чтении приняла закон об исламком банкинге

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Государственная дума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект об исламском банкинге. Об этом сообщается на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ о проведении эксперимента по установлению на территории отдельных субъектов экспериментального правового режима (ЭПР) деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию определяет сроки его реализации. Он продлится два года — с 1 сентября 2023-го по 1 сентября 2025 года.

Организации-участники эксперимента при совершении сделок не смогут зарабатывать на процентной ставке, однако смогут получить вознаграждение в виде переменной величины, размер которой зависит от результатов совершения финансовых операций. Также участники не смогут инвестировать в производство и торговлю табачной и алкогольной продукцией, оружием, боеприпасами, а также в игорный бизнес.

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Закон позволит россиянам оформить «исламскую ипотеку» с использованием материнского капитала. При заключении договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа с банком-участником эксперимента средства из него можно будет направить на оплату обязательств.

Эксперимент пройдет в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане. При это география исламского банкинга может быть расширена правительством при согласовании с Центральным банком России.

Проект закона о партнерском финансировании был подготовлен летом прошлого года, в сентябре его внесли на рассмотрение в Госдуму. В апреле Центробанк заявил, что в эксперименте примут участие 14 организаций, причем 12 из них являются нефинансовыми, то есть не находятся в поле регулирования и надзора ЦБ.

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