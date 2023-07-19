Уехавшая рожать в Лос-Анджелес блогерша назвала минусы США

Блогерша Каспарянц рассказала, что в Лос-Анджелесе плохие дороги и невкусные рестораны

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц, уехавшая рожать в Лос-Анджелес, раскрыла минусы США. В эфире шоу «ДаДа — НетНет», запись которого доступна на YouTube, она пожаловалась на плохие дороги и невкусные рестораны.

«Когда ты приезжаешь [в США] как турист и знаешь, что у тебя здесь есть месяц, ты в эйфории. Но если ты приезжаешь туда, например, рожать ребенка и ты знаешь, что тебе надо пробыть там год, то ты уже смотришь на все глазами местного жителя. И тебя начинает все раздражать, как бы это странно ни звучало», — сказала Каспарянц.

Как отметила блогерша, туристы, которые гуляют по Лос-Анджелесу, видят пальмы, горы и солнце и не обращают внимания на минусы. Среди недостатков США она назвала плохие дороги, невкусные и дорогие рестораны, а также присутствие бомжей на улицах.

Ранее другая блогерша Елизавета Мадрид рассказала о жизни уехавших в США российских тиктокеров. По ее словам, многие блогеры, покинувшие Россию, стали снимать контент на английском языке. Она добавила, что у них нет проблем с финансами.

Карина Каспарянц — популярная YouTube-блогерша. Она снимает и выкладывает ролики, где рассказывает о своей жизни. На канал блогерши подписано 1,2 миллиона пользователей.