Жительница Крыма рассказала об эвакуации из-за горящего полигона

Жительница Крыма рассказала «Ленте.ру» о продолжающихся взрывах на месте горящего полигона

Жительница Крыма, пожелавшая остаться анонимной, рассказала об эвакуации из-за горящего поблизости полигона. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что взрывы на месте склада продолжаются до сих пор.

«Сильные и громкие взрывы начались в 04:20 утра. И продолжаются до сих пор. Из ближайших сел нас всех эвакуировали. [Администрация] ждет, когда перестанет взрываться и гореть», — поделилась очевидица.

Жительница Судака, также пожелавшая остаться анонимной, рассказала «Ленте.ру» о взрывах с полигона.

«Я живу в Судаке. Утром были слышны звуки, как взрывы на востоке, за горами. Там находится полигон как раз», — добавила девушка.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти вывезут более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. Его советник Олег Крючков добавил, что жителей эвакуируют примерно на сутки.

