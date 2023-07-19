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12:59, 19 июля 2023Россия

Жительница Крыма рассказала об эвакуации из-за горящего полигона

Жительница Крыма рассказала «Ленте.ру» о продолжающихся взрывах на месте горящего полигона
СюжетПожар в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница Крыма, пожелавшая остаться анонимной, рассказала об эвакуации из-за горящего поблизости полигона. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что взрывы на месте склада продолжаются до сих пор.

«Сильные и громкие взрывы начались в 04:20 утра. И продолжаются до сих пор. Из ближайших сел нас всех эвакуировали. [Администрация] ждет, когда перестанет взрываться и гореть», — поделилась очевидица.

Жительница Судака, также пожелавшая остаться анонимной, рассказала «Ленте.ру» о взрывах с полигона.

«Я живу в Судаке. Утром были слышны звуки, как взрывы на востоке, за горами. Там находится полигон как раз», — добавила девушка.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти вывезут более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. Его советник Олег Крючков добавил, что жителей эвакуируют примерно на сутки.

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    Алена Шевченко
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