Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:34, 19 июля 2023Забота о себе

Врач объяснила привлекательность некоторых людей для комаров

Дерматолог Линдси Зубрицки: комаров привлекают некоторые бактерии на коже человека

Фото: Егор Камелев / Unsplash

Спортсмены, беременные женщины и люди с высоким индексом массы тела чаще страдают от комариных укусов, считает врач-дерматолог Линдси Зубрицки. Об этом сообщает New York Post.

Зубрицки объяснила, что во время тренировок выделяется больше пота, который привлекает комаров из-за содержания в нем молочной и мочевой кислот. Кроме того, особая привлекательность человека для комаров может зависеть от микробиома его кожи, то есть от того, какие типы бактерий и в каком количестве находятся на поверхности тела.

Комаров также привлекает углекислый газ, поэтому те, кто дышит тяжелее, например из-за высокого индекса массы тела, находятся в группе риска. Другие факторы риска включают беременность, генетику и группу крови

Линдси Зубрицкиврач-дерматолог
Материалы по теме:
Что делать, если укусил клещ? Какие симптомы считаются опасными, какие анализы сдать и как лечиться
Что делать, если укусил клещ?Какие симптомы считаются опасными, какие анализы сдать и как лечиться
16 мая 2023
Что делать при укусе осы, пчелы или шмеля? Первая помощь при укусе насекомых и как защититься от ос, пчел и шмелей
Что делать при укусе осы, пчелы или шмеля?Первая помощь при укусе насекомых и как защититься от ос, пчел и шмелей
11 июня 2023

Зубрицки добавила, что причиной многочисленных комариных укусов может быть запах кожи человека. Она объяснила, что согласно исследованию 2022 года, комаров привлекают некоторые карбоновые кислоты — пентадекановая, гептадекановая и нонадекановая. Врач отметила, что высокие уровни пентадекановой и гептадекановой кислот связаны с потреблением молочного жира, а нонадекановая кислота встречается в растительных маслах.

Ранее терапевт Галина Слободина назвала главную опасность укусов насекомых. По ее словам, это может привести к анафилактическому шоку, а в группе риска находятся те, у кого повышена реакция иммунитета.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР и примет участие дистанционно. Что могло повлиять на это решение?

    Стало известно о большом наступлении ВСУ у Орехова

    В России предложили снизить налог на сверхприбыль для некоторых компаний

    Раскрыты способы спать с мокрыми волосами без вреда для них

    Россиян предупредили об опасности одного вида жилья

    Российский наземный «авианосец» получит новый посадочный комплекс

    Известный тиктокер назвал главный подарок на свое совершеннолетие

    Трамп пожаловался на невиданное ранее давление на своих юристов

    Путин назвал условия возвращения к зерновой сделке

    Врач объяснила привлекательность некоторых людей для комаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости