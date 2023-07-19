Минтранс Крыма рассказал о режиме работы выездов с полуострова

Минтранс Крыма: автомобили проезжают через Крымский мост в реверсивном режиме

Минтранс Крыма рассказал о режиме работы выездов с полуострова по состоянию на утро 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает ведомство, движение автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме. При этом пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на севере полуострова работают в обычном режиме.

Двустороннее движение по поврежденному участку моста планируют запустить 15 сентября 2023 года, по второй стороне — к 1 ноября.

До утра 19 июля была временно приостановлена работа Керченской паромной переправы. После теракта на Крымском мосту, который произошел утром 17 июля, переправа функционировала только для грузового транспорта.