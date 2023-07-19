Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:04, 19 июля 2023Среда обитания

Минтранс Крыма рассказал о режиме работы выездов с полуострова

Минтранс Крыма: автомобили проезжают через Крымский мост в реверсивном режиме
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Минтранс Крыма рассказал о режиме работы выездов с полуострова по состоянию на утро 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает ведомство, движение автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме. При этом пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на севере полуострова работают в обычном режиме.

Двустороннее движение по поврежденному участку моста планируют запустить 15 сентября 2023 года, по второй стороне — к 1 ноября.

До утра 19 июля была временно приостановлена работа Керченской паромной переправы. После теракта на Крымском мосту, который произошел утром 17 июля, переправа функционировала только для грузового транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО

    Стало известно об исчезновении пробок около Крымского моста

    Трамп связал предъявленные ему обвинения с попыткой вмешательства в выборы

    Уролог высказалась о важности размера пениса в сексе

    Названы подлежащие эвакуации после пожара на складе в Крыму села

    Российская армия усилила атаки на краснолиманском направлении

    Москвичи назвали приемлемую сумму трат на сборы школьника к 1 сентября

    Россиянка попыталась дать 100 тысяч рублей полицейскому и попала под следствие

    Уровень одобрения премьера Британии упал до минимума

    Опубликованы кадры пожара на складе боеприпасов в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости