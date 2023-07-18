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22:06, 18 июля 2023Среда обитания

Работа Керченской переправы приостановлена

Работа Керченской паромной переправы приостановлена до утра 19 июля
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена до утра 19 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», — говорится в сообщении.

После теракта на Крымском мосту, который произошел утром 17 июля, Керченская паромная переправа функционировала лишь для грузового транспорта. Для легковых машин на тот момент был доступен лишь «альтернативный сухопутный путь через новые регионы» России. Однако позже в этот же день переправа начала работать и для легковых автомобилей.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате его автодорожное полотно было повреждено. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление моста уйдет до трех недель.

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    Марина Совина
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