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09:22, 19 июля 2023Ценности

Эмили Ратаковски поделилась снимками в купальнике

Модель Эмили Ратаковски снялась в черном слитном купальнике с глубоким декольте

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась снимками в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица снялась, расположившись на диване, в черном слитном купальнике с глубоким декольте, демонстрирующим ее грудь. От аксессуаров звезда отказалась, а в качестве средств для макияжа выбрала румяна и прозрачный блеск для губ. Помимо этого, на размещенных кадрах она продемонстрировала новый цвет волос. «Покрасилась в рыжий», — подписала она пост.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под фото. «Как она это делает?», «Абсолютный восторг», «Как же мне нравится!» — написали они.

Ранее в июле Эмили Ратаковски пришла на вечеринку бизнесмена Майкла Рубина в прозрачном белом платье, оформленном небольшими оборками и овальным вырезом на груди. На размещенных кадрах видно, что звезда решила не надевать под наряд бюстгальтер.

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    Екатерина Ештокина
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