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14:27, 19 июля 2023Экономика

Странам G7 предсказали старение рабочей силы

CNBC: к 2031 году пожилые работники в странах G7 составят более четверти всей рабочей силы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

К 2030 году около 150 миллионов рабочих мест в странах G7 будут заняты сотрудниками старше 55 лет. Таковы результаты исследования международной консалтинговой компани Bain & Company, пишет CNBC.

По прогнозам авторов, в странах «Большой семерки» к 2031 году пожилые работники будут составлять более четверти всей рабочей силы. «Это масштабный сдвиг», — сказал партнер Bain & Company Эндрю Шведель. Он отметил, что Япония находится в авангарде процесса изменения роли старшего поколения на рынке труда: там уже около 40 процентов работников старше 55 лет. В США и Европе не их доля составляет от 25 до 30 процентов, добавил Шведель.

При этом старение рабочей силы характерно не только для развитых стран. Так, согласно исследованию, пожилое население (старше 65 лет) Китая удвоится к 2050 году.

В Bain & Company отметили, что на работу выходит все меньше молодых людей — отчасти из-за низких показателей рождаемости, отчасти из-за более длительного срока профессионального обучения. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), долгосрочная тенденция к более раннему выходу на пенсию постепенно сменяется на противоположную. Пенсионеры вновь возвращаются на рынок труда на фоне роста инфляции и снижения рисков для здоровья, вызванных пандемией COVID-19.

Шведель рассказал, что компании часто жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Для решения этой проблемы он посоветовал бизнесу не ждать, пока политика привлечения на рынок лиц старшего возраста будет внедрена на государственном уровне, а действовать самостоятельно. «Компании, которые инвестируют в подбор, удержание, повторное обучение такого персонала и уважают сильные стороны этой категории граждан, добьются успеха, поскольку демографическая структура рабочей силы продолжает меняться», — добавил Шведель в пресс-релизе.

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Для интеграции пенсионеров в трудовой процесс необходимо понимать мотивацию пожилых работников. Опрос, проведенный Bain & Company среди 40 тысяч работников в 19 странах, показал, что приоритеты существенно меняются с возрастом. Исследование показало, что среднестатистический работник моложе 60 лет в первую очередь заинтересован в хорошей оплате труда. Однако те, кто старше, больше всего обращают внимание на выполнение интересных задач на работе, где у них будет независимость и гибкость при принятии решений.

По словам авторов исследования, повысить мотивацию пожилых сотрудников можно, обучив их навыкам, необходимым рынку в ближайшие 10 лет. Например, 22 процента респондентов в возрасте от 55 до 64 лет заявили, что им не хватает знаний в области технологий.

Ранее автор статьи в научном журнале «Социально-трудовые исследования» Алексей Кашепов спрогнозировал, что число работающих пенсионеров в России сократится к 2025 году с текущих 7,9 миллиона до 5,6 миллиона. По его мнению, снижение произойдет вследствие реформы 2019 года, когда возраст, в котором люди могут получать пенсию по старости, был повышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Таким образом, большее количество людей, ранее считавшихся лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных.

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