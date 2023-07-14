В России спрогнозировали снижение числа работающих пенсионеров

ВНИИ труда: число работающих пенсионеров к 2025 году сократится до 5,6 миллиона

Число работающих пенсионеров в России сократится к 2025 году с текущих 7,9 миллиона до 5,6 миллиона. Об этом со ссылкой на публикацию в научном журнале «Социально-трудовые исследования», издаваемом ВНИИ труда, пишут «Известия».

По мнению автора статьи «Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчета и формирования» Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, снижение произойдет вследствие реформы 2019 года. Тогда возраст, в котором люди могут получать пенсию по старости, был повышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Таким образом, большее количество людей, ранее считавшихся лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных.

Оказывает влияние на сокращение числа работающих пенсионеров и отсутствие для них индексаций пособий по старости. Профессора Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и Московского финансово-юридического университета Сергей Песков отмечают, что людям становится невыгодно работать официально, и часть пенсионеров переходит в неформальный сектор, где условия труда, как правило, хуже.

При этом во ВНИИ труда объяснили, что уменьшение количества работающих пенсионеров не означает выбытия пожилых граждан с рынка труда, так как в эту категорию входят еще и «молодые» пенсионеры (составляют до 30 процентов от всех получателей выплат), граждане с инвалидностью (10 процентов) и адресаты выплат по потере кормильца. В стране отмечается рост включенности в экономику людей старшего возраста — не только за счет привлечения на работу пенсионеров по возрасту, но и на фоне общего улучшения ситуации на рынке труда для кандидатов, отметили в институте.

Специалисты ВНИИ подчеркнули, что на число трудящихся пенсионеров оказывают влияние и другие факторы — доступность программ переподготовки, желание работодателей удержать таких сотрудников, вовлечение работников с инвалидностью и рост автоматизации. Заметную роль играет и тенденция перехода граждан в самозанятость, по официальным данным, в первом квартале 2023 года более 900 тысяч человек старше 50 лет выбрали такой способ занятости.

Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина рассказала, что за первые шесть месяцев текущего года среднее число активных резюме пенсионеров на портале составило 237 тысяч. По ее словам, таких людей чаще всего приглашают на позиции рабочего, домашнего и обслуживающего персонала, а также в сферы бухгалтерии, финансов, продаж и транспорта.

По мнению профессора Финансового университета Юлии Долженковой, количество трудоустроенных пенсионеров уменьшается на фоне дискриминации на рынке труда этой категории соискателей. Она отметила, что им чаще предлагают непрестижные вакансии с неудобным графиком, а в условиях кризиса именно пенсионеров увольняют в первую очередь.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская допустила, что в России произойдет пересмотр пенсионного возраста. Она объяснила, что главными факторами для его повышения являются старение населения и сокращение рождаемости. Согласно прогнозу ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире увеличится до 22 процентов, при этом соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Эксперт отметила, что эта тенденция актуальна и для России.