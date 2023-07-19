Пенсионер нашел беспилотник в московском лесу

Mash: в Зеленограде пенсионер нашел в лесу беспилотник

Московский пенсионер нашел беспилотник самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

82-летний мужчина обнаружил дрон на земле в лесу в 17-м микрорайоне Зеленограда. Полутораметровый летательный аппарат серого цвета имеет четыре винта и размах крыльев в два метра. Была ли на борту взрывчатка, не уточняется.

Ранее в деревне Кривошеино Новой Москвы беспилотник упал на двухэтажный сарай и загорелся. Приехавшие на место пожарные локализовали возгорание и исключили угрозу распространения огня. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, 4 июля рухнувший дрон самолетного типа нашли в московской деревне Троиц. Местный житель заметил белый беспилотник с синими полосками на лесной опушке. Мужчина сразу вызвал к месту сотрудников полиции.