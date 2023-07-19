В Польше предупредили власти о последствиях угроз в адрес России

Myśl Polska: Польша может быть уничтожена из-за угроз властей страны в адрес России

Угрозы властей Польши в адрес России могут привести к уничтожению страны, считает обозреватель Myśl Polska Евгениуш Зинкевич.

Он напомнил, что польское правительство предложило НАТО разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы альянса Nuclear Sharing. «Играть в "русскую рулетку" с ядерным оружием на заднем плане — очень тревожное занятие. Потому что это может прекратить наше существование трагическим и необратимым образом в самый неподходящий момент», — предупредил Зинкевич.

В начале июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава намерена убедить союзников по НАТО разместить на территории страны ядерное оружие, поскольку она хочет «иметь самый высокий уровень безопасности». Эту идею оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявив, что в таком случае возникнет угроза применения ядерного оружия.