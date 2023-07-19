В Москве из-за сильных ливней закрыли парки и зоопарк

Из-за сильных ливней в Москве временно закрыли парки и зоопарк

В Москве из-за сильных ливней временно закрыли все парки культуры и отдыха, а также зоопарк. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.

Так, в учреждении отметили, что парки культуры и отдыха столицы закрыли на некоторое время «в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом». О возобновлении режима работы пообещали проинформировать позже.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице за сутки с 18 на 19 июля выпала треть от месячной нормы осадков. За указанный период в Москве выпало 24 миллиметра дождя.

18 июля в отдельных районах столицы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Множество городских улиц оказались подтоплены.