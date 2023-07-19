На Кинбурнской косе сбили один из последних украинских «Байрактаров»

РИА: на Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников Bayraktar ВСУ

На Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум.

По его словам, на их направлении ВСУ использовали последние «Байрактары», которые базировались в Очакове. Военный уточнил, что речь идет о разведывательном варианте дрона, который способен фиксировать передвижения войск на дальнем расстоянии. «Благодаря соседнему подразделению. был сбит буквально вчера», — сказал он.

В мае издание Business Insider написало, что российская армия уничтожила весь украинский флот турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2, лишив таким образом ВСУ важного стратегического средства. По словам аналитика Сэмюэля Бендетта, подобные беспилотники хорошо работают лишь в тех ситуациях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Оставшиеся дроны ВСУ задействуют для наблюдения и разведки, не применяя их в сражениях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Там добавили, что цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.