В подорожании газа увидели риски для промышленности Европы

Аналитик Юшков: высокие цены на газ угрожают дальнейшей деиндустриализацией Европы

Высокие цены на газ угрожают дальнейшей деиндустриализацией Европы. Соответствующие риски увидел ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, его цитирует газета «Известия».

Если топливо будет дорогим, себестоимость производства вырастет и европейские товары станут неконкурентоспособны на глобальном рынке по сравнению с продукцией из США, выпущенной при более низких ценах на газ. Из-за этого промышленный сектор региона просел даже в условиях теплой зимы 2022-2023 годов, когда потребление топлива сократилось на 60 миллиардов кубометров.

«В прошлом году зима была сверхтеплая. Во многих странах Европы температура не опускалась ниже нуля за всю зиму. (...) Газа потратили очень мало, его осталось много в подземных хранилищах, поэтому нет ажиотажного спроса на газ и цены довольно низкие», — добавил Юшков.

Последняя часть отопительного сезона будет самой сложной — объемы газа в хранилищах уменьшаются, и выкачивать топливо становится сложнее из-за низкого давления. Поэтому самое страшное для Европы — февральские и мартовские морозы, из-за которых резко увеличивается объем потребления, возникает дефицит, а цены растут, добавил эксперт. При этом ситуация в регионе будет зависеть от погоды в Азии — местные рынки будут оттягивать на себя СПГ, и на фоне ужесточающийся конкуренции за ограниченные объемы поставок стоимость топлива будет также расти.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) предупредили, что Европа успешно пройдет отопительный сезон с отсутствием импорта из России в том случае, если грядущая зима не будет экстремально холодной, а поставщики сжиженного газа (СПГ) будут стабильно выполнять контрактные обязательства. Если морозы будут сильными, у региона могут возникнуть проблемы: газ в ЕС сильно подорожает, а стабильность поставок окажется под угрозой.