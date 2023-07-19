Оксана Самойлова высмеяла внешность Джигана словами «старик, уходи»
Российская блогерша Оксана Самойлова высказалась по поводу внешности супруга, рэпера Джигана словами «старик, уходи». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость разместила видео, в котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. «Сколько бы вы дали мне лет, если бы не знали, что мне 35 и у меня четверо детей?», — задала она вопрос подписчикам.
Затем звезда опубликовала ролик, в котором рассказала мужу, что фанаты делают ей комплименты по поводу моложавого внешнего вида. «Все пишут, что я выгляжу на 23 года. Старик, уходи!», — высмеяла она избранника.
В июне Самойлова высказалась по поводу любви ее 11-летней дочери к макияжу. По ее словам, девочка считает себя взрослой и пользуется косметикой ежедневно.