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15:26, 19 июля 2023Ценности

Оксана Самойлова высмеяла внешность Джигана словами «старик, уходи»

Оксана Самойлова высмеяла внешность супруга Джигана словами «старик, уходи»

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская блогерша Оксана Самойлова высказалась по поводу внешности супруга, рэпера Джигана словами «старик, уходи». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила видео, в котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. «Сколько бы вы дали мне лет, если бы не знали, что мне 35 и у меня четверо детей?», — задала она вопрос подписчикам.

Затем звезда опубликовала ролик, в котором рассказала мужу, что фанаты делают ей комплименты по поводу моложавого внешнего вида. «Все пишут, что я выгляжу на 23 года. Старик, уходи!», — высмеяла она избранника.

В июне Самойлова высказалась по поводу любви ее 11-летней дочери к макияжу. По ее словам, девочка считает себя взрослой и пользуется косметикой ежедневно.

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    Екатерина Ештокина
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