Оксана Самойлова высмеяла внешность Джигана словами «старик, уходи»

Оксана Самойлова высмеяла внешность супруга Джигана словами «старик, уходи»

Российская блогерша Оксана Самойлова высказалась по поводу внешности супруга, рэпера Джигана словами «старик, уходи». Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила видео, в котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. «Сколько бы вы дали мне лет, если бы не знали, что мне 35 и у меня четверо детей?», — задала она вопрос подписчикам.

Затем звезда опубликовала ролик, в котором рассказала мужу, что фанаты делают ей комплименты по поводу моложавого внешнего вида. «Все пишут, что я выгляжу на 23 года. Старик, уходи!», — высмеяла она избранника.

В июне Самойлова высказалась по поводу любви ее 11-летней дочери к макияжу. По ее словам, девочка считает себя взрослой и пользуется косметикой ежедневно.