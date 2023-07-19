Госдума ограничила выезд за границу одной категории россиян

Госдума ограничила выезд за границу лицам с доступом к сведениям особой важности

Госдума ограничила выезд за рубеж россиянам, имеющим доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, согласно документу, право одной категории граждан на выезд за границу может быть временно ограничено сроком до пяти лет со дня последнего ознакомления с такими данными.

Также выезд из страны ряда граждан теперь требует предварительного уведомления ФСБ и СВР. Отмечается, что его порядок будет определять президент России.

В первую очередь речь идет о депутатах Госдумы, сенаторах, депутатах региональных парламентов, главах муниципальных образований, а также судьях и адвокатах, которые имеют доступ к секретной и особо важной информации.

Ранее в июне президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы для признания паспортов россиян недействительными.

