Акула укусила сидевшего в воде мужчину

Fox Weather: в США акула укусила купавшегося мужчину на пляже

Акула укусила мужчину, который сидел в воде на пляже в американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Fox Weather.

48-летний мужчина из города Лейк-Уорт-Бич купался днем в районе южного мола. Неожиданно на него напала акула. Американец получил незначительные травмы спины и отказался от госпитализации.

Этот инцидент стал вторым за выходные нападением акулы на этом пляже и третьим случаем в этом году в округе Волуси. За день до этого хищная рыба напала на 21-летнего мужчину, который занимался серфингом. Пострадавший получил серьезные травмы ноги и попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в США акула набросилась на 15-летнего серфера и вцепилась ему в ногу. Хищная рыба укусила подростка за стопу левой ноги, однако ему удалось быстро доплыть до берега.