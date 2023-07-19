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15:19, 19 июля 2023Бывший СССР

Украинские военные рассказали о новом направлении контрнаступления

WSJ: украинские военные готовятся к наступлению на юг после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинские военные готовятся к наступлению на юг по степной местности после разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам украинского военнослужащего Анатолия Харченко, после прорыва Каховской ГЭС положение украинских войск на запорожском направлении усложнилось. Российской армии удалось перебросить подразделения от левого берега Днепра к Васильевке и Токмаку.

Теперь подразделение Харченко готовится наступать «по плоской местности на юге». Для этого они планируют использовать так называемые бангалорские торпеды — снаряды для прокладывания проходов через минные поля. Украинские военные рассчитывают таким образом преодолеть российские инженерные укрепления.

Ранее выяснилось, что украинские военные для обнаружения российской авиации используют камеры с подключением к терминалам Starlink. Из-за нехватки оборудования им приходится прибегать к «творческому подходу».

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    Александр Слабиев
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