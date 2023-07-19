В России раскрыли подробности о боевом потенциале самоходных минометов «Дрок»

Депутат Спиридонов: самоходные минометы «Дрок» будут эффективными в текущих условиях

Поставленные российским военным самоходные минометы 2С41 «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун» будут особенно эффективны в текущих условиях, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Депутат сообщил о боевом потенциале новой военной техники в беседе с «Лентой.ру».

«Самоходные минометы 2С41 "Дрок" построены на базе шасси бронеавтомобиля "Тайфун". Это унифицированная база, которая используется для различной техники военного назначения. В их числе и классические броневики для перемещения бойцов, машины связи, артиллерийские комплексы, инженерная техника и так далее», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что на данный момент выпущено относительно немного таких минометов, тем не менее, как отметил собеседник «Ленты.ру», «Дрок» уже успел поучаствовать в реальных боевых действиях.

«Если посмотреть их (минометов — прим. «Ленты.ру») конструкцию, то видно, что предусмотрено общее легкое бронирование, способное защитить экипаж от стрелкового оружия, мин и осколков. "Дрок" может развернуться и выпустить весь боекомплект — 40 мин — примерно за пять минут. Также на борту дополнительно есть переносной миномет», — добавил Спиридонов.

Считаю, что такой подход может быть очень эффективен в текущих условиях, так как после обнаружения расположения врага необходимо оперативно выдвинуться на точку нанесения удара, выпустить по заданному квадрату боекомплект, а затем быстро сменить позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Вместе с тем депутат подчеркнул, что новому образцу техники, возможно, предстоит доработка на основе опыта его применения и обратной связи военнослужащих.

«Войскам еще предстоит опробовать эту технику, а промышленность должна услышать обратную связь о том, что нужно доработать и улучшить под задачи фронта. Реальная эксплуатация боевой техники всегда показывает ее создателям пути улучшения тактико-технических характеристик по дальности стрельбы, точности, защищенности, скрытности и многим другим параметрам», — заключил депутат.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что российским военнослужащим передали экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок». В корпорации добавили, что комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Уточняется, что вести огонь можно, не выходя из машины.

«Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», — отметили в пресс-службе компании.