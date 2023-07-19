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22:19, 19 июля 2023Спорт

Фанаты «Ференцвароша» потребовали отставки Черчесова

Sportal: болельщики венгерского «Ференцвароша» требовали отставки тренера Черчесова

Фанаты венгерского клуба «Ференцварош» требовали отставки главного тренера Станислава Черчесова. Об этом сообщает Sportal.hu.

По информации источника, во время матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерские болельщики скандировали «Auf Wiedersehen!» (с нем. «до свидания» — прим. «Ленты.ру») и «Русские — домой!», намекая на увольнение российского специалиста из «Ференцвароша».

19 июля «Ференцварош» был разгромлен фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3. Таким образом, команде не смогла выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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