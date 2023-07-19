Черчесова уволили из «Ференцвароша»

Российского тренера Станислава Черчесова уволили из венгерского «Ференцвароша»

Российского тренера Станислава Черчесова уволили из венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщил президент клуба Габор Кубатов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Результат моей личной беседы со Станиславом Черчесовым — мы больше не работаем вместе», — написал Кубатов.

19 июля «Ференцварош» не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Во время ответного матча первого квалификационного раунда турнира клуб был разгромлен фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3. Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.