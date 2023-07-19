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22:48, 19 июля 2023Спорт

Черчесова уволили из «Ференцвароша»

Российского тренера Станислава Черчесова уволили из венгерского «Ференцвароша»
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российского тренера Станислава Черчесова уволили из венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщил президент клуба Габор Кубатов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Результат моей личной беседы со Станиславом Черчесовым — мы больше не работаем вместе», — написал Кубатов.

19 июля «Ференцварош» не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Во время ответного матча первого квалификационного раунда турнира клуб был разгромлен фарерским «Клаксвиком» со счетом 0:3. Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны.

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    Дарья Коршунова
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