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20:05, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша рассказала об одном страхе перед переездом

Блогерша Марина Басистая боялась, что медицинская страховка в США будет дорогой

Кадр: «Дукалити» / YouTube

Известная блогерша и видеограф Марина Басистая заявила, что боялась переезжать в США из-за высоких цен на медицинскую страховку. О том, оправдался ли ее страх, она рассказала в одном из выпусков шоу Ксении Дукалис «Есть тема» на YouTube.

Басистая объяснила, что болеет сахарным диабетом первого типа. Для того чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, ей нужен инсулин, который в российских больницах всегда давали бесплатно. Перед переездом в Соединенные Штаты блогерша стала опасаться, что медицинская страховка, по которой она могла бы получать лекарство, окажется дорогой. «Мы переезжали сюда с четырьмя чемоданами, и в них был запас инсулина где-то на год», — отметила она.

Когда запасы инсулина заканчивались, блогерша решила оформить медицинские документы. Однако из-за того, что у нее не было постоянного дохода, страховку ей предоставили бесплатно.

«Эта страховка мне покрывает все вообще. (...) Весь инсулин», — рассказала Басистая. Также она добавила, что благодаря страховке она покупает специальные сенсоры, измеряющие уровень сахара в крови, за половину их стоимости.

Ранее блогерша Карина Каспарянц, решившая рожать в Лос-Анджелесе, назвала минусы США. Она заявила, что в городе плохие дороги, а также дорогие рестораны с невкусной едой.

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    Мария Большакова
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