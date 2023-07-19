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05:00, 19 июля 2023Забота о себе

Мужчина пожаловался на разрушающие сексуальную жизнь строгие правила партнерши

Секс-коуч посоветовала жалующемуся на строгие правила партнерши мужчине поддержать ее

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Колумнистка и секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет мужчине, жалующемуся на строгие правила партнерши перед сексом. Об этом сообщает The Sun.

29-летний мужчина, обратившийся за помощью, пожаловался, что его возлюбленная стала одержима порядком и чистотой. «Все начиналось с "пожалуйста, не мог бы ты почистить зубы". А теперь мы занимаемся сексом только после того, как оба приняли душ», — рассказывает он. Помимо этого, 27-летняя партнерша стала чересчур тщательно следить за чистотой в квартире. По словам мужчины, таким образом возлюбленная, с которой он состоит в отношениях четыре года, разрушает их сексуальную жизнь.

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Сандерс предположила, что таким образом у девушки может проявляться обсессивно-компульсивное расстройство. Секс-коуч отмечает, что при таком расстройстве у человека возникают тревожные мысли, и он начинает выполнять повторяющиеся действия, пытаясь избавиться от переживаний. Колумнистка посоветовала мужчине поддержать возлюбленную. «Поговорите со своей девушкой и спросите, не беспокоит ли ее что-нибудь, с чем вы могли бы помочь. Разговор с вами может пойти ей на пользу», — рекомендует Сандерс.

Ранее секс-коуч Елена Кондрашева назвала причины исчезновения секса из отношений. Одним из возможных факторов она считает появление детей.

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