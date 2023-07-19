Tesla предложила заряжать электромобили от солнца

TechCrunch: Tesla разрешила владельцам электрокаров заряжать их за счет солнечных батарей

Компания Tesla разрешила пользователям систем солнечной энергии Powerwall заряжать электромобили. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, функцию Drive on Sunshine начали тестировать в мае, в июле она стала доступна для всех потребителей в США и Канаде. Опция позволит владельцам системы Powerwall, которая собирает и хранит солнечную энергию, заряжать электромобили Tesla.

В материале говорится, что в момент, когда домашняя батарея Powerwall будет полностью заряжена, система может начать заряжать электромобили от энергии солнца. В корпорации отметили, что потребители смогут сэкономить на электроэнергии и снизить углеродный след.

Журналисты медиа отметили, что функцией могут воспользоваться далеко не все желающие. Для этого нужно иметь электрокар Tesla 2021 года выпуска или новее и систему Powerwall. Базовая стоимость комплекта Powerwall без установки составляет 9200 долларов, или около 835 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания Insider рассказали, что зарядка электрокара обходится примерно в три раза дешевле, чем заправка автомобиля с ДВС. По оценкам авторов, среднестатистический владелец электромобиля Tesla в США тратит на зарядку в год порядка 615 долларов, или около 56 тысяч рублей.