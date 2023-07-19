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09:05, 19 июля 2023Наука и техника

Tesla предложила заряжать электромобили от солнца

TechCrunch: Tesla разрешила владельцам электрокаров заряжать их за счет солнечных батарей

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Компания Tesla разрешила пользователям систем солнечной энергии Powerwall заряжать электромобили. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам журналистов, функцию Drive on Sunshine начали тестировать в мае, в июле она стала доступна для всех потребителей в США и Канаде. Опция позволит владельцам системы Powerwall, которая собирает и хранит солнечную энергию, заряжать электромобили Tesla.

В материале говорится, что в момент, когда домашняя батарея Powerwall будет полностью заряжена, система может начать заряжать электромобили от энергии солнца. В корпорации отметили, что потребители смогут сэкономить на электроэнергии и снизить углеродный след.

Журналисты медиа отметили, что функцией могут воспользоваться далеко не все желающие. Для этого нужно иметь электрокар Tesla 2021 года выпуска или новее и систему Powerwall. Базовая стоимость комплекта Powerwall без установки составляет 9200 долларов, или около 835 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания Insider рассказали, что зарядка электрокара обходится примерно в три раза дешевле, чем заправка автомобиля с ДВС. По оценкам авторов, среднестатистический владелец электромобиля Tesla в США тратит на зарядку в год порядка 615 долларов, или около 56 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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