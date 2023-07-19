ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничную Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Насчитали восемь прилетов», — написал он.

По его словам, в результате обстрела оказались повреждены газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших среди мирного населения нет, добавил политик.

Ранее ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области. В результате атаки со стороны Украины загорелся жилой дом. По словам Старовойта, также оказались разрушены хозяйственные постройки на территории участка. Кроме того, осколки снаряда повредили соседние дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).