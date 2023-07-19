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20:01, 19 июля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничную Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Насчитали восемь прилетов», — написал он.

По его словам, в результате обстрела оказались повреждены газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших среди мирного населения нет, добавил политик.

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Ранее ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области. В результате атаки со стороны Украины загорелся жилой дом. По словам Старовойта, также оказались разрушены хозяйственные постройки на территории участка. Кроме того, осколки снаряда повредили соседние дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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