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17:04, 19 июля 2023Путешествия

Оценено влияние теракта на Крымском мосту на туризм

Глава парламента Крыма: массовой отмены бронирований туров после теракта на мосту нет
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что массовой отмены бронирований туров на курорт после теракта на мосту нет. Влияние ЧП на местный туризм он оценил в Telegram.

«Данный показатель по Крыму не превышает 10 процентов от общего объема ранее забронированных туров», — добавил он.

По словам Константинова, наибольшее количество аннулированных броней в Керчи — 20,7 процента. Тем временем в Феодосии, из 34 работающих средств размещения 18 не имеют ни одного аннулирования тура.

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Глава регионального парламента также уведомил, что из-за последних событий наибольшее беспокойство у граждан России возникает по поводу отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях.

«Конечно, в сложившейся ситуации каждый вправе сам решать ехать или не ехать в Крым, — подчеркнул Константинов. — Но тем, кто выберет для отдыха наш полуостров, мы будем рады и сделаем все возможное для их комфортного и разнообразного отдыха»

Ранее стало известно, что наиболее безопасным образом туристы могут добраться до Крыма на поезде.

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    Фариза Бацазова
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