Оценено влияние теракта на Крымском мосту на туризм

Глава парламента Крыма: массовой отмены бронирований туров после теракта на мосту нет

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что массовой отмены бронирований туров на курорт после теракта на мосту нет. Влияние ЧП на местный туризм он оценил в Telegram.

«Данный показатель по Крыму не превышает 10 процентов от общего объема ранее забронированных туров», — добавил он.

По словам Константинова, наибольшее количество аннулированных броней в Керчи — 20,7 процента. Тем временем в Феодосии, из 34 работающих средств размещения 18 не имеют ни одного аннулирования тура.

Глава регионального парламента также уведомил, что из-за последних событий наибольшее беспокойство у граждан России возникает по поводу отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях.

«Конечно, в сложившейся ситуации каждый вправе сам решать ехать или не ехать в Крым, — подчеркнул Константинов. — Но тем, кто выберет для отдыха наш полуостров, мы будем рады и сделаем все возможное для их комфортного и разнообразного отдыха»

Ранее стало известно, что наиболее безопасным образом туристы могут добраться до Крыма на поезде.