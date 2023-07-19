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09:56, 19 июля 2023Мир

Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО

Экс-глава Пентагона Эспер: если Трампа переизберут, он инициирует выход США из НАТО

Фото: Erin Scott / Reuters

Экс-глава Пентагона Марк Эспер допустил выход США из НАТО при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Я опасаюсь того, что во второй администрации он в конечном итоге инициирует наш выход из НАТО, вывод американских войск из Кореи и Японии и, возможно, ослабление отношений с Тайванем», — сказал он.

По его словам, важным достижением Трампа стало объединение правительства США вокруг позиции, что Пекин является стратегическим соперником Вашингтона, к которому нужно сформировать совершенно иной подход.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах сумеет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что он очень хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, и он добился урегулирования за 24 часа.

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    Анастасия Заикина
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